Delincuentes destrozaron una escuela y robaron todo en Solano

Autoridades policiales y vecinos de San Francisco Solano registraron un robo con graves destrozos materiales en la Escuela de Educación Secundaria N.º 37 durante las últimas horas tras la incursión de desconocidos en el interior del edificio educativo. Los directivos de la institución manifestaron públicamente su profundo repudio por los daños ocasionados en las aulas y las pérdidas de los elementos destinados al aprendizaje de los alumnos. Las fuerzas de seguridad iniciaron las tareas investigativas correspondientes para identificar y detener a los responsables de este asalto.

Los intrusos ingresaron por la fuerza al establecimiento escolar y sustrajeron múltiples objetos de valor que utilizaban diariamente los profesores y estudiantes. Los delincuentes rompieron mobiliario y destrozaron recursos edilicios que no lograron llevarse en su huida.

Los directivos emitieron un comunicado oficial dirigido a las familias de la comunidad para expresar su dolor y la enorme preocupación generada por los actos vandálicos. La comunidad educativa resaltó que cada sector de la escuela representa el esfuerzo colectivo de los vecinos y docentes de la zona.

Los representantes de la institución escolar exigieron mayor seguridad en el barrio y solicitaron el acompañamiento permanente de los vecinos para proteger los bienes públicos. La fiscalía correspondiente tomó intervención en el expediente judicial para esclarecer el hecho delictivo.