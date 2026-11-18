El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires inició la demolición total del histórico inmueble del Hospital Dr. Julio Méndez mediante una serie de maquinarias pesadas durante este martes 17 de noviembre de 2026 en el establecimiento situado en la calle 9 de Julio 264 de la localidad de Bernal.

La construcción original presentaba múltiples deficiencias edilicias y graves problemas estructurales que determinaron la urgencia de su derrumbe. El ambicioso proyecto oficial contempla el levantamiento de un edificio totalmente moderno que permitirá ampliar la capacidad operativa de atención y sumará un sector exclusivo destinado al área de Acceso e Inclusión en Salud.

Los plazos estimados por las autoridades provinciales y municipales determinan que las obras de reconstrucción demandarán aproximadamente un año entero de trabajos continuos.

La ejecución de las tareas motivó una profunda reorganización de los servicios sanitarios con el objetivo de garantizar la continuidad de las prestaciones médicas para todos los vecinos del distrito.

Los servicios correspondientes a diagnóstico y rehabilitación fueron reprogramados de manera provisoria en distintos efectores de salud distribuidos estratégicamente por el partido.

Por otra parte, la Oficina de Discapacidad y el servicio especializado en el asesoramiento sobre el Certificado Único de Discapacidad atiende de lunes a viernes, entre las 9 y las 13 horas, en las instalaciones de la Secretaría de Salud situadas en el primer piso del Palacio Municipal de Quilmes, ubicado en la calle Alberdi 500.