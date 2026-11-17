La fiscalía interviniente de Berazategui ordenó un allanamiento policial en una vivienda del distrito durante la jornada del 13 de noviembre de 2026, donde los efectivos secuestraron armas de fuego y municiones tras una grave denuncia penal contra el dirigente Roberto Moisés Chorne.

El expediente judicial se originó luego de la presentación de un vecino con antecedentes penales, quien acusó al referente político de haberle propuesto asesinar al intendente municipal, Carlos Balor, a cambio de otorgarle posteriormente un cargo público dentro del gabinete comunal.

El denunciante relató ante la justicia que el dirigente se presentó en septiembre en su domicilio a bordo de un automóvil Mercedes Benz de color beige y le exhibió una importante suma de dinero en efectivo dividida en cinco fajos de dólares, los cuales sumaban aproximadamente cincuenta mil dólares.

Durante el encuentro clandestino, el acusado mostró una pistola Bersa Thunder con funda negra y utilizó la frase "apagarle la luz a uno" para referirse a un encargo criminal en las localidades de San Miguel o Palomar, según consta en la declaración oficial.

El testigo afirmó que el dirigente político mencionó explícitamente al jefe comunal local al expresarle la frase "Yo necesito sacarlo del juego al Turco Valor y después te doy un gabinete", aunque el hombre aseguró que rechazó inmediatamente la propuesta delictiva.

El denunciante aclaró que conocía al acusado desde hacía más de dos décadas y que decidió radicar la denuncia formal debido a la gravedad de los hechos, mientras que el dirigente investigado negó rotundamente las acusaciones a través de sus redes sociales.

A raíz de los elementos aportados en la causa identificada bajo la IPP 13-01-017399-26/00, el Juzgado de Garantías N° 4 libró la orden de procedimiento para un domicilio situado sobre la calle 147 en la localidad de Berazategui.

Personal policial perteneciente a la Comisaría Berazategui Primera concretó el operativo en el inmueble, donde se encontraban la esposa y el hijo del acusado, y procedió al secuestro formal de una pistola Bersa Thunder con un cargador y quince municiones calibre nueve milímetros.

Los uniformados incautaron además un cargador adicional con once municiones calibre .40, una caja contenedora de cincuenta municiones calibre .22 y un estuche rígido azul destinado al transporte de armamento que guardaba una pistola Bersa TPR 40.

La fiscal Silvia Borrone, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 de Berazategui, tomó conocimiento inmediato de los resultados del procedimiento, avaló la totalidad de lo actuado por la policía y solicitó la elevación de las actuaciones correspondientes para continuar con la investigación penal preparatoria.