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Quilmes-Hudson-Berazategui

Desbaratan red que vendía leche adulterada y tóxica para bebés en Quilmes

Por Redacción

Efectivos de la Policía Federal Argentina desbarataron una banda delictiva dedicada a la comercialización de leche en polvo falsificada y potencialmente tóxica para bebés mediante múltiples allanamientos simultáneos realizados en el partido de Quilmes y en otras localidades del Área Metropolitana. El operativo se llevó a cabo tras las denuncias judiciales presentadas por la firma láctea y los reclamos de numerosos padres afectados.

La investigación comenzó a partir de una denuncia formal efectuada por el representante legal de la empresa Sancor ante la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la doctora Cecilia Incardona. Las autoridades judiciales detectaron que los sospechosos distribuían leche maternizada adulterada en diversos comercios minoristas y plataformas digitales de venta online.

El Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, bajo la órbita del doctor Juan Tomás Ponte Rodríguez, ordenó la ejecución de los procedimientos policiales en el distrito quilmeño y en los partidos de Ezeiza, San Vicente, Lanús, Cañuelas, Roque Pérez y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los uniformados secuestraron más de 500 cajas de leche apócrifa, un vehículo automotor, equipos informáticos, teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación de interés para la causa penal.

El informe pericial elaborado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó que el producto ilegítimo contiene niveles alarmantes de Aflatoxina M1, una sustancia derivada de hongos que supera en más de seis veces el límite máximo permitido por el Código Alimentario Argentino. Los especialistas determinaron que la sustancia tóxica representa un riesgo letal para la salud de los lactantes.

Los falsificadores cometieron errores groseros en el diseño del empaquetado ilegal, tales como la impresión de faltas de ortografía con la palabra "Adventencia" en lugar de advertencia y "Olico" por oleico, además de modificaciones físicas en las cucharas dosificadoras. Los envases incautados correspondían al lote identificado como L:Y010 F-011207563, con fecha de elaboración del 10 de enero de 2026 y vencimiento estipulado para el 10 de enero de 2027.

La policía identificó formalmente a cinco personas mayores de edad involucradas en la maniobra delictiva, entre las cuales figuran dos ciudadanos de nacionalidad argentina, dos personas de origen chino y un ciudadano paraguayo. Los imputados quedaron a disposición de la justicia federal bajo la imputación de infracción a la Ley 22.362 de marcas y designaciones.

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