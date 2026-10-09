Descubren una peligrosa trampa con las licencias de conducir en Quilmes

La Municipalidad de Quilmes emitió un comunicado de alerta para proteger a los vecinos ante posibles estafas virtuales con la obtención de licencias de conducir durante este jueves 8 de octubre en el distrito. Las autoridades locales difundieron la advertencia oficial mediante sus canales institucionales tras detectar ofrecimientos ilegales de gestores en redes sociales. El gobierno local recordó que el trámite presencial es gratuito y personal en la sede de la avenida Calchaquí 3049, en Quilmes Oeste, previa reserva de turno por la plataforma oficial.

El Municipio advirtió sobre falsas publicaciones en redes sociales y mensajes de texto dirigidos a los ciudadanos. Los estafadores ofrecen gestionar la documentación a cambio de sumas de dinero o datos personales de las víctimas.

Las autoridades aclararon que el proceso no requiere la intervención de gestores ni intermediarios privados. Los vecinos deben solicitar los turnos únicamente mediante la página web municipal a través del portal Mi Quilmes Digital.

Los funcionarios municipales recomendaron evitar cualquier contacto con personas que prometan agilizar la entrega del registro por fuera de los canales oficiales. El procedimiento exige la presencia física del solicitante en la dependencia de Quilmes Oeste para concretar la validación de la documentación.

Desde la Comuna remarcaron la importancia de resguardar la información personal y bancaria ante contactos sospechosos. La gestión oficial garantiza la transparencia del sistema y previene perjuicios económicos en la comunidad.