Desesperada búsqueda en Ezpeleta por vecino desaparecido desde el sábado

Familiares y vecinos del barrio La Esperanza Grande, ubicado en la localidad quilmeña de Ezpeleta, iniciaron una intensa búsqueda comunitaria para dar con el paradero de un vecino que permanece desaparecido desde el sábado 31 de octubre por la noche.

El hombre extraviado, identificado como Ale y ampliamente conocido en la zona bajo el apodo de “El Mudito”, presenta una condición de discapacidad auditiva caracterizada por ser una persona sorda que no habla, circunstancia que incrementa la profunda preocupación de sus allegados respecto a su integridad física. Al momento de su desaparición, el vecino vestía una campera de color gris, una remera negra y un pantalón negro.

Ante la falta de novedades sobre su ubicación tras varias horas de ausencia, los allegados decidieron difundir públicamente su imagen y sus características fisonómicas principales a través de los medios de comunicación y las redes sociales para lograr que cualquier transeúnte o vecino que logre reconocerlo aporte datos certeros.

Las autoridades y la familia habilitaron una vía de contacto telefónico directo para recibir cualquier información útil que permita esclarecer su paradero. Todas aquellas personas que hayan visto a Ale o posean datos sobre su ubicación actual pueden comunicarse de forma urgente al número de teléfono 11 7099-8043.