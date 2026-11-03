Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Quilmes-Hudson-Berazategui

Desesperada búsqueda en Ezpeleta por vecino desaparecido desde el sábado

Conocido en el barrio como "El Mudito", es sordo y no habla. Sus familiares y vecinos piden la colaboración urgente de la comunidad para encontrarlo tras su desaparición el pasado sábado 31 de octubre.

Por Redacción

Familiares y vecinos del barrio La Esperanza Grande, ubicado en la localidad quilmeña de Ezpeleta, iniciaron una intensa búsqueda comunitaria para dar con el paradero de un vecino que permanece desaparecido desde el sábado 31 de octubre por la noche.

El hombre extraviado, identificado como Ale y ampliamente conocido en la zona bajo el apodo de “El Mudito”, presenta una condición de discapacidad auditiva caracterizada por ser una persona sorda que no habla, circunstancia que incrementa la profunda preocupación de sus allegados respecto a su integridad física. Al momento de su desaparición, el vecino vestía una campera de color gris, una remera negra y un pantalón negro.

Ante la falta de novedades sobre su ubicación tras varias horas de ausencia, los allegados decidieron difundir públicamente su imagen y sus características fisonómicas principales a través de los medios de comunicación y las redes sociales para lograr que cualquier transeúnte o vecino que logre reconocerlo aporte datos certeros.

Las autoridades y la familia habilitaron una vía de contacto telefónico directo para recibir cualquier información útil que permita esclarecer su paradero. Todas aquellas personas que hayan visto a Ale o posean datos sobre su ubicación actual pueden comunicarse de forma urgente al número de teléfono 11 7099-8043.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?