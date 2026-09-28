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Desfile cívico por el 75º aniversario del barrio La Paz en Quilmes Oeste

Por Redacción

La intendenta interina Eva Mieri encabezó este domingo el desfile cívico por el 75º aniversario del barrio La Paz en Quilmes Oeste. La mandataria municipal compartió la jornada festiva con vecinos e instituciones locales sobre el cruce de las avenidas Eva Perón y Néstor Kirchner. Las autoridades locales organizaron el despliegue con la colaboración de la Comisión de Festejos del barrio en una mañana llena de color.

El desfile contó con una destacada concurrencia de la comunidad. Escuelas, murgas, centros tradicionalistas, Bomberos Voluntarios y Veteranos de Guerra marcharon a lo largo de la calzada tras las bendiciones religiosas iniciales.

La jefa comunal resaltó los avances en materia de infraestructura durante su discurso. Eva Mieri destacó la pavimentación de 100 cuadras, la colocación de nuevas luminarias y la puesta en valor de la plaza principal. La funcionaria ponderó además la edificación del centro cultural y educativo Quilmes TEC como una obra financiada con fondos municipales.

El clima adverso obligó a modificar el cronograma previsto para la tarde. La organización suspendió los shows artísticos en vivo junto a las ferias gastronómicas y de emprendedores. Las autoridades reprogramarán las actividades artísticas para una nueva fecha.

El Municipio de Quilmes garantizó el desarrollo pacífico de las actividades. El personal comunal desplegó operativos de seguridad, fiscalización y limpieza en toda la zona comercial del barrio.

Integrantes del Gabinete Municipal acompañaron a la intendenta durante la ceremonia. Representantes de diversas instituciones intermedias y miembros de las fuerzas de seguridad completaron la comitiva oficial en las celebraciones.

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