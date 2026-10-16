Desplazan a los jefes policiales y renuevan las comisarías en Quilmes

Las autoridades ministeriales ejecutaron una fuerte reestructuración de mandos en las dependencias policiales del distrito de Quilmes durante este viernes 16 de octubre de 2026. Los funcionarios provinciales designaron nuevos jefes en las comisarías seccionales y en las áreas estratégicas de la fuerza de seguridad con el propósito de modificar la cúpula operativa local. Los efectivos salientes asumieron nuevos destinos dentro de la departamental mientras las autoridades ratificaron a los titulares de las restantes seccionales del partido.

La cúpula directiva del distrito sufrió modificaciones profundas en sus unidades operativas principales. El Ministerio de Seguridad nombró al Comisario Inspector Hernán Rafael Biondi como nuevo jefe de la Subestación de Policía Departamental de Seguridad Quilmes. El funcionario saliente, Comisario Inspector Marcelo Aranda, pasó a desempeñarse en la misma departamental como encargado de Participación Ciudadana para articular directamente con los referentes barriales. Asimismo, el Comisario Patricio Rubén García Salatino asumió la conducción del Comando de Patrullas Quilmes en reemplazo del Comisario Inspector Darío Sebastián Barberis, quien cumplirá funciones como jefe de turno nocturno.

Las comisarías seccionales del distrito experimentaron cambios simultáneos en sus titularidades durante la jornada. El Subcomisario Ariel Rodolfo Costilla Rojas asumió la jefatura de la Comisaría Quilmes 1ª ubicada en la zona céntrica. La Comisaría Quilmes 4ª de San Francisco Solano quedó a cargo del Comisario Eduardo Adolfo Radman. El Subcomisario Víctor Hugo Peláez Morato tomó el mando de la Comisaría Quilmes 7ª de Bernal Oeste. La Comisaría Quilmes 8ª de Barrio Parque Bernal designó al Subcomisario Lucas Emanuel Bidegorry como nuevo titular. La Subcomisaria Marina Noemí Ferrerín asumió la conducción de la Comisaría Quilmes 9ª de Barrio Parque Calchaquí.

La superioridad ratificó la continuidad de los mandos en cinco dependencias clave con el objetivo de sostener el conocimiento operativo del terreno. El Comisario Hugo Monteneri conservó su puesto en la Comisaría Quilmes 2ª de Bernal. El Subcomisario Julio Abellán continuó al frente de la Comisaría Quilmes 3ª de Quilmes Oeste. El Subcomisario Carlos Aranda mantuvo la jefatura en la Comisaría Quilmes 5ª de La Cañada. El Subcomisario Jerónimo Gómez prolongó sus funciones en la Comisaría Quilmes 6ª de Ezpeleta. El Subcomisario David Padula retuvo el mando en la Comisaría Quilmes 10ª de Don Bosco.