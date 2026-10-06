Destruyeron el Parque Municipal de La Ribera

Desconocidos vandalizaron y destruyeron varios árboles en el Parque Municipal de La Ribera de Quilmes durante las últimas horas mediante ataques deliberados contra la vegetación del predio. El Municipio de Quilmes denunció el hecho a través de sus canales oficiales tras constatar los daños causados en los ejemplares recién plantados. La gestión municipal rechazó la destrucción del patrimonio natural e hizo un llamado urgente al compromiso de la comunidad en la zona costera.

La Secretaría de Servicios Públicos y las cuadrillas locales habían colocado los ejemplares dañados con el objetivo de reforestar y fortalecer la masa verde del distrito. Las autoridades locales detectaron los destrozos en los sectores recreativos durante las tareas habituales de mantenimiento del espacio público.

El Gobierno municipal difundió un mensaje oficial en las redes sociales para manifestar la profunda preocupación por la pérdida de la vegetación. Los voceros de la Comuna remarcaron que el cuidado de los parques representa una responsabilidad compartida entre el Estado y los residentes de la ciudad.

El comunicado oficial subrayó el valor social de mantener los espacios al aire libre para el disfrute de los vecinos actuales y de las futuras generaciones. Las autoridades comunales instaron a los pobladores de Quilmes a proteger La Ribera e informar cualquier conducta sospechosa que ponga en riesgo la infraestructura verde local.