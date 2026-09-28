Detenido en Quilmes Oeste sospechado por homicidio en 2023

Efectivos de la División Motorizada detuvieron este domingo a un peligroso delincuente de 21 años en la intersección de las calles 881 y 812, en Quilmes Oeste. Los uniformados interceptaron al sujeto tras una breve persecución en la vía pública cuando el implicado intentó escapar a bordo de una motocicleta. Las autoridades policiales confirmaron que el sospechoso registraba una orden de captura activa por homicidio desde el año 2023 y portaba un arma de fuego robada con munición en la recámara.

Los agentes del patrullaje preventivo detectaron la presencia del conductor en una moto Gilera Smash azul. El individuo realizaba maniobras imprudentes y circulaba sin el casco reglamentario por la zona comercial de la jurisdicción de la Comisaría Quilmes Quinta. El sospechoso aceleró la marcha para evadir el control policial al notar la aproximación de la patrulla, pero la rápida intervención de las fuerzas de seguridad impidió su huida a las pocas cuadras.

El personal policial realizó el palpado preventivo de seguridad sobre las prendas del motociclista en el lugar del procedimiento. Los efectivos incautaron de su cintura una pistola calibre .22 marca Browning’s lista para el disparo con un cartucho en la recámara y nueve balas en el cargador. Inspectores de Tránsito del Municipio de Quilmes labraron las actas por infracciones viales y secuestraron el vehículo debido a la falta total de documentación obligatoria.

Las bases informáticas revelaron los antecedentes del detenido, a quien los investigadores identificaron como Marcelo G. El Juzgado de Garantías N° 05 del Departamento Judicial de Morón solicitaba la captura del imputado desde octubre de 2023 por una causa caratulada como homicidio y lesiones graves. El sistema registró además que el arma incautada presentaba un pedido de secuestro activo por robo desde marzo de 2008 en la localidad de Berisso.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 06 del Departamento Judicial de Quilmes ratificó las actuaciones policiales. La fiscalía imputó al aprehendido por portación ilegal de arma de fuego de uso civil e impedimento legal. El organismo judicial dispuso el traslado del detenido hacia los tribunales de Morón una vez finalizados los trámites administrativos en la seccional local.