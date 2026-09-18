Detenido por el asesinato del ex jugador de Handball del club Alemán de Quilmes

Efectivos de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales detuvieron este jueves a un hombre de 36 años en el partido de Almirante Brown. La captura ocurrió tras una serie de peritajes que vincularon al sospechoso con la banda delictiva que acribilló al exjugador de handball Leonardo Vence durante un intento de asalto en su vivienda de Quilmes Oeste.

El hecho sangriento sucedió en la propiedad de la víctima sobre la calle General Acha, entre Rodolfo López y Bombero Sánchez. La víctima escuchó ruidos extraños en la planta baja de su domicilio y descendió a investigar la situación. El deportista se topó con los delincuentes en la vivienda y recibió un disparo mortal en el tórax. El hombre herido logró salir a pedir auxilio a la vereda y se desplomó frente a la casa de un vecino, donde los médicos del SAME constataron el fallecimiento. Los asaltantes escaparon inmediatamente del lugar a bordo de un Toyota Corolla gris oscuro con vidrios polarizados.

Los investigadores policiales y judiciales analizaron las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona. Las imágenes registradas permitieron identificar el automóvil utilizado por la organización criminal gracias a una marca blanca distintiva ubicada cerca de la patente trasera. El seguimiento del recorrido del vehículo derivó en la identificación del sospechoso M. J. A., alias «Ojito», quien realizó maniobras posteriores ligadas al coche y a los miembros del grupo delictivo.

El fiscal Jorge Esteban Saizar, a cargo de la UFIJ N.º 5 de Quilmes, acumuló un sólido conjunto de elementos probatorios contra el imputado. Los detectives hallaron un video del vehículo grabado el mismo día del crimen dentro de un teléfono celular, además de registros de conversaciones en WhatsApp, peritajes dactilares y el secuestro de municiones calibre 9 milímetros, coincidentes con el proyectil que quitó la vida a la víctima.

El Juzgado de Garantías N.º 1 de Quilmes, encabezado por el juez Juan José Anglese, autorizó dos órdenes de allanamiento para la irrupción en inmuebles ubicados en Almirante Brown. El personal policial ejecutó los operativos con éxito, concretó la detención del acusado y secuestro cinco teléfonos celulares, tres computadoras notebooks y dos dispositivos de grabación DVR que pasarán por peritajes informáticos.

Leonardo Vence representaba una figura sumamente querida en el ámbito del deporte quilmeño. El exjugador vistió las camisetas de Racing Club y del Club Alemán durante su trayectoria en la disciplina. El deportista se desempeñaba como asistente técnico en la Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes al momento del violento hecho que conmocionó a los vecinos de la región. El detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales mientras los investigadores continúan con las tareas para localizar al resto de los integrantes de la banda delictiva.