Un joven de veinticinco años intentó alejarse de los agentes y quedó detenido con cocaína en Don Bosco, partido de Quilmes, cuando los policías realizaron un recorrido preventivo en la zona.

El procedimiento policial ocurrió en la intersección de las calles Pilcomayo y Acceso Sudeste, donde los efectivos encontraron 18,4 gramos de droga entre las pertenencias del sospechoso.

Los agentes de la jurisdicción de la Comisaría 10ª desarrollaban un patrullaje preventivo habitual. El joven observó el móvil policial e intentó evitar el contacto con los uniformados, motivo por el cual los policías lo interceptaron para identificarlo.

Los efectivos revisaron al sospechoso durante la requisa y hallaron varios trozos de una sustancia compacta amarillenta dentro de un envoltorio de nylon violeta. Los policías llevaron el material secuestrado hasta la comisaría para efectuar las pericias de rigor.

La prueba de orientación arrojó un resultado positivo para clorhidrato de cocaína. La balanza registró un peso total de 18,4 gramos.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 20 del Departamento Judicial Quilmes intervino en el expediente. La fiscalía ordenó labrar actuaciones por infracción al artículo 14 de la Ley 23.737, que penaliza la tenencia de estupefacientes, y dictó las directivas de rigor.