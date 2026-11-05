Detienen a delincuentes que robaba camionetas

Las fuerzas de seguridad detuvieron a dos integrantes de una organización delictiva armada dedicada al robo de vehículos de alta gama en la jurisdicción de Bernal durante la jornada de este miércoles 5 de noviembre de 2026. Los uniformados efectivizaron tres procedimientos simultáneos en el marco de una investigación dirigida por la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 del Departamento Judicial de Quilmes.

El operativo contó con una participación clave del Escuadrón de Drones perteneciente a la Secretaría de Seguridad del distrito. Las cámaras térmicas de los dispositivos aéreos permitieron la identificación precisa de los objetivos y de los domicilios vinculados a la banda delictiva.

Las pesquisas preliminares comenzaron a raíz de dos asaltos a mano armada perpetrados durante el mes de octubre en la zona. Los delincuentes sustrajeron una camioneta Toyota Hilux el pasado 16 de octubre y posteriormente robaron una Ford Territory el 20 de octubre.

El Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría Quilmes Octava profundizó las tareas de campo y análisis territorial tras comprobar las coincidencias en las fisonomías descriptas por los damnificados. El Juzgado de Garantías N° 02 de Quilmes libró tres órdenes de allanamiento y dos mandas de detención luego de certificar los puntos de ocultamiento de los sospechosos.

El dispositivo táctico incluyó la intervención de los gabinetes investigativos del distrito, el Grupo de Apoyo Departamental y la Dirección de Infantería. Los agentes irrumpieron en un primer objetivo ubicado en la calle Juan Díaz de Solís al 3400 de la localidad de Sarandí, donde efectivizaron las detenciones de Ramiro F. de 18 años y del menor Joaquín B. de 15 años.

La requisa del inmueble permitió el secuestro de una pistola calibre .22 marca Bersa provista de dos municiones en su cargador. El arma contaba con un pedido de secuestro activo emitido en marzo por la Seccional Lomas de Zamora Octava en una causa por robo.

Los efectivos policiales incautaron también una motocicleta Honda Wave roja con pedido de secuestro por robo automotor emitido por la Policía de la Ciudad. El procedimiento sumó el secuestro de prendas de vestir, cascos de moto, telefonía celular y efectos personales de las víctimas, entre ellos un reloj y una llave de ignición vehicular.

Los uniformados concretaron en paralelo otros dos allanamientos sobre las calles Canalejas al 2100 en Dock Sud y Ribera Indarte al 400 en Sarandí. Los agentes secuestraron dispositivos de telefonía celular en ambos domicilios para avanzar en los peritajes tecnológicos correspondientes.

El fiscal interviniente ordenó el traslado del imputado mayor de edad hacia la sede judicial para prestar declaración indagatoria. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 01 de Quilmes intervino en la situación del menor y dispuso su alojamiento provisorio en el Centro de Admisión de Menores de La Plata bajo las actuaciones caratuladas de robo automotor en dos hechos.