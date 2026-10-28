Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Quilmes-Hudson-Berazategui

Detienen a dos sujetos con cocaína y dinero paraguayo en Quilmes

Por Redacción

Efectivos de la policía local detuvieron a dos hombres de 46 y 26 años durante un procedimiento realizado este miércoles 28 de octubre de 2026 en la vía pública de Quilmes, tras hallar en el interior de su vehículo 348 gramos de cocaína y una suma de 776.000 guaraníes.

El operativo comenzó mediante un llamado telefónico al servicio de emergencias 911 que alertó sobre la presencia sospechosa de dos individuos estacionados a bordo de un automóvil. Los agentes policiales que patrullaban la zona acudieron al sitio para identificar a los ocupantes del rodado.

Los uniformados practicaron un cacheo preventivo de rutina sobre los dos sospechosos con resultado negativo. Los agentes observaron bolsas de nylon ubicadas entre los asientos delanteros del automóvil y descubrieron el material estupefaciente junto con el dinero extranjero.

La Justicia dispuso la aprehensión inmediata de ambos involucrados y ordenó el secuestro formal de la droga y el dinero. Los dos detenidos permanecen alojados en la comisaría correspondiente a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción interviniente, mientras continúan las averiguaciones sobre el origen del cargamento.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?