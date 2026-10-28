Detienen a dos sujetos con cocaína y dinero paraguayo en Quilmes

Efectivos de la policía local detuvieron a dos hombres de 46 y 26 años durante un procedimiento realizado este miércoles 28 de octubre de 2026 en la vía pública de Quilmes, tras hallar en el interior de su vehículo 348 gramos de cocaína y una suma de 776.000 guaraníes.

El operativo comenzó mediante un llamado telefónico al servicio de emergencias 911 que alertó sobre la presencia sospechosa de dos individuos estacionados a bordo de un automóvil. Los agentes policiales que patrullaban la zona acudieron al sitio para identificar a los ocupantes del rodado.

Los uniformados practicaron un cacheo preventivo de rutina sobre los dos sospechosos con resultado negativo. Los agentes observaron bolsas de nylon ubicadas entre los asientos delanteros del automóvil y descubrieron el material estupefaciente junto con el dinero extranjero.

La Justicia dispuso la aprehensión inmediata de ambos involucrados y ordenó el secuestro formal de la droga y el dinero. Los dos detenidos permanecen alojados en la comisaría correspondiente a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción interviniente, mientras continúan las averiguaciones sobre el origen del cargamento.