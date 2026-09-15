Detienen a hombre por femicidio en Berazategui

La Policía de la Provincia de Buenos Aires halló el cuerpo sin vida de la joven Victoria Ramírez con signos de ahorcamiento en una vivienda de Berazategui tras un operativo realizado durante las últimas horas. Los peritos forenses determinaron mediante la autopsia que la víctima falleció por asfixia con una soga en la propiedad ubicada sobre la calle 62 A, entre 157 y 157 A. Las autoridades judiciales modificaron la carátula inicial de averiguación de causales de muerte y detuvieron a un sospechoso de 24 años en Florencio Varela.

El hallazgo del cadáver en el inmueble del distrito movilizó a los efectivos policiales e integrantes del personal judicial. La causa demandó una inspección minuciosa en la escena del crimen para recolectar las primeras evidencias materiales.

Los médicos forenses examinaron el cuerpo de la víctima en la morgue judicial. El informe preliminar de los especialistas confirmó las marcas del lazo en el cuello de Ramírez y estableció la intervención de terceros en el deceso.

Los investigadores analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. Los agentes tomaron declaraciones testimoniales a los vecinos del barrio y reconstruyeron los movimientos previos al hecho.

Las tareas de inteligencia permitieron la identificación de un hombre de 24 años. La fiscalía constató que el sujeto abandonó la finca de Berazategui minutos después del fallecimiento de la joven.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un procedimiento de captura en la localidad vecina de Florencio Varela. Los efectivos interceptaron y aprehendieron al acusado en la vía pública.

La Justicia mantiene al sospechoso bajo custodia en la sede policial. Los instructores del caso trabajan en la recolección de pruebas para establecer la relación entre el detenido y la víctima.