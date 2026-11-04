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Quilmes-Hudson-Berazategui

Detienen a un ladrón con inhibidor de señal en Quilmes

Por Redacción

Efectivos policiales de la Comisaría Quilmes Tercera detuvieron a un hombre de 61 años en la avenida 12 de Octubre mediante un operativo preventivo este martes, tras sorprenderlo merodeando vehículos estacionados con un dispositivo electrónico para bloquear los cierres centralizados.

El sospechoso caminaba de manera sospechosa entre los automóviles ubicados entre las calles Sáenz Peña y Manuel Quintana. Los agentes observaron sus movimientos reiterados hacia los interiores de los rodados y decidieron interceptarlo para realizar una requisa preventiva inmediata.

Durante el procedimiento de identificación, los uniformados hallaron un equipo tipo handy de banda corta entre las pertenencias del individuo. La policía secuestró el aparato tecnológico utilizado habitualmente por los delincuentes para interferir las señales de seguridad y abrir los vehículos sin forzar las cerraduras.

Tras el arresto, el personal policial trasladó al imputado junto con el elemento incautado hacia la dependencia correspondiente. La Unidad Funcional de Instrucción N° 4 del Departamento Judicial de Quilmes asumió la intervención legal y ordenó abrir las actuaciones bajo la carátula formal de averiguación de ilícito.

La justicia ordenó diversas medidas complementarias para avanzar con la investigación penal preparatoria. Los investigadores intentan determinar si el sujeto integraba alguna banda delictiva dedicada a robar pertenencias de vehículos mediante esta modalidad en la zona bancaria.

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