Detienen a un ladrón serial de comercios en Quilmes Centro

Personal del Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría Quilmes Primera aprehendió a un joven de veintidos años durante las últimas horas del día jueves en el radio céntrico de la ciudad de Quilmes, luego de sorprender al sospechoso con heridas cortantes en un brazo tras violentar los cristales de un restaurante para robar objetos de valor.

El procedimiento policial comenzó cuando los efectivos recibieron una alerta radial emitida por el sistema de emergencias 911 que advertía sobre un robo en proceso dentro de un establecimiento gastronómico situado sobre la calle Olavarría al 450. Los uniformados constataron al llegar al comercio que el cristal frontal estaba destruido por completo con un elemento contundente y observaron manchas hemáticas sobre los restos de la vidriera.

Los agentes implementaron un operativo cerrojo y un rastrillaje preventivo en las inmediaciones con la colaboración de móviles correspondientes al Comando de Patrullas de Quilmes. El personal policial visualizó a pocas cuadras a un individuo que intentó escapar a pie al notar la presencia oficial, aunque los efectivos lograron interceptarlo y reducirlo rápidamente en la vía pública.

La identificación formal del sospechoso permitió corroborar que se llamaba Alexis D. y contaba con veintidos años de edad, presentando además lesiones cortantes recientes en una de sus extremidades que coincidían con la rotura de los blindex. Los agentes trasladaron al demorado hacia la dependencia policial para cumplimentar las diligencias legales correspondientes.

El análisis de las cámaras de seguridad y el cotejo de las denuncias previas radicadas en la seccional permitieron a los investigadores vincular al aprehendido con otros dos delitos cometidos bajo la misma modalidad en la zona céntrica. El delincuente había violentado la madrugada anterior la ventana de una heladería ubicada en la calle 25 de Mayo al 240, donde sustrajo mercadería y una suma cercana a los cien mil pesos, y también destrozó el vidrio de una pizzería sobre la calle Alsina al 450 el pasado 10 de noviembre.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Departamento Judicial de Quilmes intervino de manera directa en el expediente, convalidó el procedimiento policial y ordenó la acumulación de las causas previas para disponer la detención formal del acusado bajo la carátula judicial de robo calificado reiterado por efracción en varios hechos.