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Quilmes-Hudson-Berazategui

Detienen acusado de abuso sexual contra su nieta en Villa España

Por Redacción

Efectivos del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina detuvieron a un hombre de 55 años tras un operativo encubierto realizado en la localidad de Villa España, Berazategui. La captura del acusado se concretó sobre la calle 31 al 4100 mediante la interceptación en la vía pública por una causa de abuso sexual agravado cometida contra su sobrina nieta de nueve años. Las fuerzas de seguridad localizaron al prófugo en su escondite tras una extensa investigación encomendada por la Justicia de La Plata.

La causa penal comenzó a partir de la denuncia formal presentada por la madre de la víctima. El expediente judicial detalla que los abusos ocurrieron entre octubre y diciembre de 2018 en la ciudad de Berisso. El imputado convivía dentro del mismo predio residencial que la menor y aprovechó esa cercanía familiar para perpetrar los ataques reiterados.

El sujeto huyó de su domicilio al conocer el inicio de las acciones legales en su contra. La fuga motivó la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 11 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta. Los investigadores del Departamento Federal de Investigaciones rastrearon las comunicaciones del sospechoso y determinaron su paradero en la zona sur del conurbano.

El juez Guillermo Federico Atencio, titular del Juzgado de Garantías N° 1 de La Plata, emitió la orden de detención correspondiente tras evaluar el material probatorio presentado. Los agentes federales montaron una vigilancia discreta en los alrededores del inmueble de Villa España hasta visualizar al acusado en la vía pública.

Los efectivos policiales redujeron al individuo en el acto y constataron sus datos filiatorios en la base de datos central. El sistema informático de la fuerza de seguridad reveló además que el arrestado registra antecedentes penales previos por el delito de robo agravado en poblado y en banda. El detenido quedó alojado en la dependencia policial a disposición de los magistrados intervinientes.

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