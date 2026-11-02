Detuvieron a dos hombres con cocaína en Don Bosco

Efectivos policiales detuvieron a dos hombres adultos de 46 y 26 años de edad mediante un operativo cerrojo realizado el pasado jueves 29 de octubre de 2026 en la intersección de las calles Ayacucho y Los Andes de la localidad de Don Bosco, partido de Quilmes, tras interceptar un automóvil sospechoso y secuestrar un total de 348 gramos de cocaína y dinero en efectivo.

El procedimiento comenzó cuando los uniformados observaron un vehículo marca Ford Focus de color gris estacionado en la zona. Al advertir la presencia de la autoridad policial, el conductor del rodado intentó acelerar la marcha para abandonar el lugar, pero los agentes lograron bloquearle el paso de manera inmediata antes de que pudiera concretar la huida.

La requisa formal del automóvil permitió hallar tres bolsas de nylon que contenían una sustancia blanca en polvo en su interior. Los efectivos sumaron al secuestro la incautación de una suma de 776.000 guaraníes que uno de los ocupantes transportaba consigo en ese momento.

Las muestras obtenidas en el lugar fueron sometidas de manera inmediata a una prueba orientativa de campo a cargo del personal especializado. Los análisis químicos confirmaron la presencia positiva de clorhidrato de cocaína, mientras que el pesaje oficial determinó que la cantidad total incautada alcanzaba los 348 gramos.

Los dos sospechosos quedaron alojados en una dependencia policial a disposición de la justicia. La Fiscalía N.º 20 del Departamento Judicial de Quilmes interviene en la causa y dispuso las actuaciones legales correspondientes bajo la carátula de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.