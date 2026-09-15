Detuvieron a dos policías con autos robados y un nene

Efectivos del Comando de Patrullas Quilmes aprehendieron a dos policías de la Bonaerense tras hallarlos con dos vehículos robados en San Francisco Solano durante la jornada del lunes. La intervención policial ocurrió en la intersección de la avenida 24 y la calle 855 a partir de una alerta al 911 realizada por los vecinos de la zona. Las autoridades judiciales dispusieron la inmediata detención de los implicados al verificar que ambos rodados registraban pedidos de captura activos.

La alerta ciudadana denunció la presencia de un Peugeot 208 blanco y un Volkswagen Virtus estacionados en la vía pública sin sus patentes colocadas. Los agentes acudieron al lugar y advirtieron la presencia de un niño de cinco años en el interior del Peugeot. El menor lloraba y preguntaba por su padre dentro del rodado cerrado.

Los uniformados solicitaron la asistencia de una ambulancia del SAME y requirieron la presencia del oficial de servicio de la Comisaría Quilmes 4ª. Dos hombres llegaron al sitio momentos después y afirmaron que pertenecían a la Policía bonaerense. Uno de los individuos se identificó como el padre del niño y argumentó que realizaban tareas de investigación. Ambos habían prestado servicios en la DDI Quilmes y actualmente cumplían funciones en la Sub DDI de Florencio Varela.

Uno de los sospechosos intentó escapar a pie y ofreció resistencia ante las autoridades. El hombre arrojó las llaves de uno de los coches durante el intento de fuga y la comitiva no pudo recuperarlas. Los efectivos forzaron la puerta del vehículo para acceder al interior y rescatar al menor. Los agentes incautaron dentro del habitáculo un arma de fuego no reglamentaria.

Las verificaciones del personal policial determinaron que uno de los aprehendidos no prestaba servicio activo por encontrarse con licencia psiquiátrica. Las comprobaciones del sistema informático confirmaron además las peticiones de secuestro de ambos rodados. La Comisaría 1ª de San Justo buscaba el Peugeot 208, mientras que la Comisaría 3ª de Lomas de Zamora requería el Volkswagen Virtus por el delito de robo.

La Unidad Funcional de Instrucción Nº 5 tomó la conducción de la causa y ordenó la detención formal de los dos efectivos. La Fiscalía mantiene a los acusados a disposición de la Justicia para determinar la responsabilidad penal de cada imputado en los hechos. El procedimiento provocó gran conmoción en el distrito por la gravedad institucional y por el estado de desamparo del niño.