Detuvieron a mujer por drogar a su hijo de 5 años que está internado en terapia intensiva

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo este jueves a una mujer acusada de suministrar fármacos sin autorización a su hijo de cinco años en una clínica privada de Quilmes Oeste. La imputada administró drogas y psicofármacos al niño durante los horarios de visita en la unidad de terapia intensiva. La fiscal Mariana Curra Samaniego solicitó la medida cautelar tras confirmarse las sospechas mediante cámaras e informes médicos. El hecho ocurrió en las últimas horas y conmocionó a los vecinos del partido bonaerense.

La investigación comenzó a partir de una alerta emitida por los profesionales de salud del nosocomio. El personal médico detectó cuadros de descompensación anómalos en el menor. Estas constantes recaídas no guardaban relación con la evolución clínica esperada ni con el tratamiento oficial.

Las autoridades del centro sanitario radicaron la denuncia correspondiente ante la Justicia. Los médicos notaron que las complicaciones de salud sucedían de manera recurrente tras los encuentros de la criatura con su entorno íntimo. La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial Quilmes.

La fiscalía avanzó con la causa gracias a dos pilares probatorios decisivos. La revisión de las cámaras de seguridad del sector de terapia intensiva permitió registrar maniobras sospechosas de la imputada durante sus visitas. Asimismo, los análisis toxicológicos de sangre practicados de urgencia al niño arrojaron la presencia de drogas ajenas a la prescripción médica.

La fiscal Curra Samaniego indagó a la imputada en el transcurso de la jornada. La Justicia imputó formalmente a la progenitora por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo. La investigación continuará para esclarecer de manera completa este repudiable hecho.