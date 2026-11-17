La causa judicial se inició formalmente en diciembre de 2024 cuando un damnificado advirtió que su cuenta personal de inversiones en la plataforma InvertirOnline resultó vinculada subrepticiamente a una cuenta del Banco de La Pampa.

El denunciante detectó la extracción sistemática de fondos mediante seis transferencias clandestinas que totalizaron la suma exacta de 7.900.000 pesos.

El Gabinete de Delitos Informáticos de la DDI La Plata asumió la investigación y desplegó tareas de rastreo que incluyeron el análisis cruzado de datos bancarios, registros de comunicaciones y pericias sobre cámaras de seguridad.

Los investigadores policiales establecieron conexiones precisas entre los sospechosos y el destino final del dinero sustraído, lo cual motivó el pedido formal de allanamientos librado por la Justicia interviniente.

El operativo desarrollado en San Francisco Solano, partido de Quilmes, permitió a los efectivos policiales arrestar al hombre de 49 años y secuestrar un teléfono celular marca ZTE Blade A5 2020 como elemento de prueba clave.

En forma simultánea, el segundo procedimiento policial concretado en el partido de Lanús culminó con la captura de la mujer de 47 años y el consiguiente secuestro de otro dispositivo móvil modelo Motorola E14.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de La Plata, con la intervención directa del Juzgado de Garantías N° 1, caratuló el expediente bajo los delitos de acceso indebido a sistema o datos informáticos restringidos, defraudación informática y estafa.

Los dos imputados permanecen alojados en dependencias policiales a estricta disposición de la magistratura interviniente para prestar declaración indagatoria en el marco del proceso judicial en curso.