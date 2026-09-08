Detuvieron a una mujer y dos menores que disparaban e intimidaban vecinos de Bernal Oeste

Efectivos de la Comisaría Quilmes Séptima detuvieron a una mujer de 32 años y a dos menores de 17 tras una serie de disparos e intimidaciones durante las últimas horas en Bernal Oeste. El personal policial intervino en flagrancia sobre la calle Bermejo al 5300 luego de escuchar las detonaciones de arma de fuego en la vía pública. Los agentes redujeron a los sospechosos dentro de una vivienda y secuestraron armamento junto a casi 150 envoltorios de cocaína destinados a la venta al menudeo.

Los uniformados del Gabinete Táctico Operativo recorrían la intersección de Bermejo y calle 177 en tareas de prevención. El sonido de los disparos alertó a la patrulla y motivó la rápida movilización hacia el lugar de los hechos. Una vecina increpó a los acusados a los gritos y denunció que el grupo vendía estupefacientes mientras amedrentaba a los residentes con armas de fuego.

Los agentes ingresaron de urgencia al domicilio señalado para neutralizar el peligro inminente. La requisa preventiva sobre Ivana V. arrojó la incautación de un revólver calibre .22 mm sin numeración visible ni proyectiles. Los oficiales encontraron una réplica plástica de pistola y 10 envoltorios con sustancia ilícita entre las prendas del primer menor de edad.

El segundo joven llevaba en su poder casi 140 dosis de cocaína preparadas para la comercialización directa y dinero en efectivo. La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 02 de Quilmes ratificó el procedimiento por el delito de Tenencia Ilegal de Estupefacientes con Fines de Comercialización. La fiscalía ordenó el traslado de los dos menores al Centro de Admisión de Menores ubicado en la ciudad de La Plata.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 04 asumió las actuaciones correspondientes sobre la mujer de 32 años. La fiscalía le imputó formalmente el delito de Tenencia Ilegal de Arma de Uso Civil para continuar con las diligencias judiciales pertinentes.