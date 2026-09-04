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Quilmes-Hudson-Berazategui

Detuvieron al camionero que atropelló y mató a joven en Ranelagh

Por Redacción

La policía de Berazategui detuvo a Claudio Sotelo durante un operativo en la intersección de las calles 364 y 310 tras confirmarse el fallecimiento de Zoe González en el Hospital Evita Pueblo. La adolescente de 14 años sufrió heridas fatales al ser embestida por un camión volquete mientras circulaba en bicicleta este martes por la tarde en la zona de avenida Milazzo y 368 B, en la localidad de Ranelagh. El arresto del imputado ocurrió tras el deceso de la menor y el consecuente cambio de carátula en la investigación judicial.

El trágico suceso se desencadenó cuando la estudiante regresaba de la escuela a bordo de su bicicleta. En ese momento, el vehículo de carga impactó contra la joven y le provocó heridas de gravedad que motivaron su traslado urgente al centro de salud local.

A pesar de los esfuerzos del personal médico en el Hospital Evita Pueblo, la víctima no logró recuperarse de las lesiones. Su deceso se produjo a las 19:20 de la jornada posterior al hecho y causó una profunda consternación en toda la comunidad de Ranelagh.

Agentes del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Segunda de Berazategui desplegaron las tareas de búsqueda para dar con el paradero del chofer. Las fuerzas de seguridad interceptaron al camionero de 54 años en la vía pública y procedieron a su inmediata aprehensión.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción Número 7 de Quilmes. La justicia caratuló el expediente como homicidio culposo, ordenó la incautación del teléfono celular del acusado y dispuso su permanencia en celda hasta la primera audiencia.

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