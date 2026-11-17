Un grupo compuesto por alrededor de diez jóvenes asaltó una sucursal de la cadena de heladerías Lucciano’s mediante la modalidad de robo piraña el último viernes por la tarde en pleno centro del municipio bonaerense de Quilmes. Los delincuentes irrumpieron de manera violenta en el establecimiento y concretaron el golpe delictivo en apenas treinta segundos ante la sorpresa de los empleados y clientes presentes.

Las cámaras de seguridad del comercio capturaron el desarrollo total del violento episodio. Los ladrones se apoderaron rápidamente de la mercadería exhibida sobre el mostrador y las cajas, donde la firma comercial suele comercializar chocolates y alfajores. En simultáneo, otros integrantes de la banda interceptaron a dos mujeres que aguardaban ser atendidas para robarles sus teléfonos celulares y una cartera personal, además de sustraer la recaudación completa de la caja registradora.

El personal policial de la comisaría 1.ª de Quilmes asumió la investigación del caso tras la denuncia formal de los damnificados. Los efectivos de seguridad trabajan en la actualidad para identificar y capturar a los sospechosos mediante el análisis exhaustivo de las grabaciones de seguridad aportadas por el local y las declaraciones testimoniales de las víctimas.

El violento suceso en el partido de Quilmes se suma a una serie de hechos recientes de inseguridad bajo la misma modalidad en el conurbano y la región metropolitana. La Justicia logró desarticular en los últimos días a otra banda especializada en robos piraña a bordo de colectivos de línea, un avance investigativo que se concretó gracias al material fílmico provisto por las cámaras de seguridad instaladas en las unidades de transporte público.