Diócesis de Quilmes celebró la trigésima primera Misa de la Esperanza

Cientos de fieles pertenecientes a distintas comunidades religiosas de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela participaron este sábado 14 de noviembre en el gimnasio del Centro Educativo Perpetuo Socorro de la trigésima primera Misa de la Esperanza mediante una emotiva jornada comunitaria de fe, memoria y compromiso social que conmemoró el cincuentenario diocesano y la reciente visita del Papa León XIV a la Argentina.

La tradicional celebración coincidió formalmente con la X Jornada Mundial de los Pobres bajo el lema institucional «El Señor es el refugio de los pobres». El obispo de Quilmes, Carlos Tissera, presidió la ceremonia religiosa acompañado por el obispo auxiliar Eduardo Redondo y el obispo emérito de Río Gallegos, Juan Carlos.

Tissera destacó el significado histórico de esta edición especial atravesada por los cincuenta años de vida de la diócesis. El prelado evocó la figura del primer obispo local, monseñor Jorge Novak, quien fundó la Misa de la Esperanza en el año 1996 durante un contexto crítico de profunda desocupación social.

«Él entendió que el talento del Evangelio no se guarda bajo tierra por miedo a la crisis: se arriesga en la calle, en la olla popular, en la capilla de barrio, en la defensa de la dignidad del trabajador y en el abrazo al que sufre», expresó el obispo al recordar el legado pastoral de Novak. Asimismo, el titular eclesiástico reflexionó sobre la necesidad de convertir a las comunidades cristianas en un refugio real para los sectores más vulnerables de la sociedad.

Otro de los ejes centrales de la jornada consistió en el repaso de la reciente visita apostólica del Papa León XIV al país. El obispo quilmeño recordó cuatro momentos fundamentales del paso del Sumo Pontífice: la defensa de la inclusión para personas con discapacidad en Claypole, la revalorización del trabajo digno en la Universidad Católica Argentina, el llamado a la juventud frente al Monumento de los Españoles y su mensaje de paz en Luján.

En relación con el futuro pastoral de la Iglesia regional, Tissera remarcó la importancia de materializar los proyectos analizados durante el camino sinodal. «Todo lo que hemos rezado, discernido y caminado juntos en este tiempo sinodal no puede quedar guardado en un cajón ni en un documento; tiene que hacerse vida, cercanía y misión en cada parroquia, capilla y barrio», afirmó ante los presentes.

Por su parte, el obispo auxiliar Eduardo Redondo presentó formalmente a los integrantes del equipo diocesano que coordinará la implementación de las ocho propuestas aprobadas para profundizar el trabajo comunitario.

La ceremonia litúrgica contó con la destacada presencia de diversas autoridades políticas y sociales, entre las cuales asistieron el intendente de Berazategui, Carlos Balor; el exembajador argentino ante la Santa Sede, Carlos Cúster; el pastor Arturo Blatezky y funcionarios municipales de Quilmes y Florencio Varela. Durante el evento, Tissera bendijo una placa conmemorativa enviada por el municipio berazateguiense destinada al parque temático de los Derechos Humanos situado en el Cruce Varela.

Los fieles protagonizaron diversos gestos simbólicos de unidad durante el ofertorio al acercar banderas con los nombres de los referentes históricos de la fe zonal. Como cierre de la emotiva celebración, los asistentes depositaron tierra de sus propios barrios en grandes vasijas para simbolizar la identidad compartida de una diócesis que cumplió cincuenta años de historia.