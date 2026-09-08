Diócesis de Quilmes inscribe a interesados en prestar servicios en visita del Papa León

La Diócesis de Quilmes abrió este lunes la inscripción para los voluntarios que asistirán durante la visita del Papa León XIV a la Argentina. El trámite se realiza de forma virtual para todas las personas interesadas en prestar servicios en la organización del evento eclesiástico. La iniciativa busca conformar el equipo de colaboradores para las tareas previstas durante la estadía del Santo Padre en el país.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026. Los aspirantes deben ser ciudadanos argentinos o contar con la residencia argentina vigente al momento de la postulación. Asimismo, los candidatos tienen que disponer de tiempo para participar en las instancias de formación obligatorias que determina la organización.

La Diócesis de Quilmes aclaró que la preinscripción no garantiza una asignación automática a un área de servicio específica. La función definitiva de cada participante dependerá de las necesidades operativas de la estructura, su perfil personal y la disponibilidad horaria declarada. Además, algunas tareas requerirán presencia previa a los actos centrales, por lo que los inscriptos deben prever esa exigencia en sus agendas. La participación activa en las capacitaciones obligatorias será un requisito indispensable para los seleccionados.