Doble sesión en el HCD de Quilmes

El Concejo Deliberante de Quilmes aprobó este martes distintas iniciativas oficiales durante una doble jornada legislativa que incluyó una sesión ordinaria y otra extraordinaria en el recinto del cuerpo deliberativo. Los concejales avalaron la licitación pública de 97 vehículos de la flota municipal tras introducir cambios en el expediente original. Asimismo, la mayoría oficialista sancionó reformas en la ordenanza de guardavidas en medio de fuertes objeciones planteadas por sectores opositores.

El tratamiento sobre la disposición de los rodados pertenecientes al Estado municipal concentró gran parte de las discusiones en el recinto. El proyecto original contemplaba la venta directa de los vehículos considerados antiguos, desgastados o amortizados por el uso continuo. El bloque oficialista propuso modificar la redacción para establecer la licitación pública como procedimiento principal de enajenación.

Las negociaciones previas entre el oficialismo y diversos sectores de la oposición permitieron sellar un acuerdo para respaldar el nuevo texto. La normativa contempla la posibilidad de recurrir a la venta directa en situaciones excepcionales. La Comuna podrá aplicar ese mecanismo si no se presentan interesados en la licitación, si existe un único oferente o si las propuestas económicas se ubican por debajo de la tasación oficial del Banco Provincia.

Las estimaciones preliminares difundidas durante la sesión fijaron una tasación de $1,5 millones por cada unidad de la flota. Ese valor de referencia sobre el total de los 97 rodados alcanzará una cifra global cercana a los $145,5 millones. El detalle individual de los automóviles, camionetas y motos figura en los anexos correspondientes a los expedientes. Esos documentos permanecen bajo acceso exclusivo de los integrantes del cuerpo deliberativo.

La reforma de la ordenanza reguladora de la actividad de los guardavidas generó duras intervenciones durante el debate ordinario. El concejal Ariel Burtoli rechazó las modificaciones introducidas por la gestión local y alertó sobre las consecuencias para la seguridad náutica en la ribera. El edil cuestionó la eliminación del derecho a voto que poseían las organizaciones sindicales del sector dentro de la normativa previa.

Los representantes del bloque libertario sumaron su negativa a la aprobación del expediente técnico. La bancada oficialista optó por omitir respuestas a los planteos formulados por la oposición dentro del recinto. La modificación normativa coincidió con el inicio de la inscripción municipal para cubrir vacantes de guardavidas, timoneles y conductores náuticos con vistas a la temporada veraniega que comenzará el 1° de noviembre de 2026.

La sesión extraordinaria posterior concluyó sin debates sobre los temas fijados en el orden del día. El cuerpo legislativo ratificó la nueva nómina de Mayores Contribuyentes de manera expedita.