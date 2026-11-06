Don Bosco celebra a lo grande sus 97 años con shows

La comunidad de Don Bosco celebrará su 97º aniversario este domingo 8 de noviembre desde las 9:30 en la plaza Belgrano y en el Parque Lineal con un desfile cívico, ferias de emprendedores y espectáculos musicales gratuitos organizados por el Municipio de Quilmes.

Los festejos oficiales comenzarán puntualmente a las 9:30 en la plaza Belgrano, situada en la intersección de las calles Pringles y Chaco. Las autoridades locales realizarán el acto protocolar y el tradicional izamiento de la bandera nacional para dar inicio a la jornada festiva.

A partir de las 11:00, los vecinos disfrutarán del desfile cívico e institucional sobre la calle Arturo Illia, en el tramo comprendido entre Juan B. Justo y Agustín Álvarez. Los establecimientos educativos y las distintas entidades representativas de la zona desfilarán ante la comunidad.

La propuesta continuará desde las 13:00 hasta las 18:00 en el Parque Lineal de Don Bosco. El espacio público recibirá exposiciones de instituciones locales, una feria de emprendedores y puestos gastronómicos con foodtrucks y precios populares para toda la familia.

El municipio completará la celebración con un festival artístico y la presentación de bandas de música en vivo. Los organizadores invitaron a todos los vecinos de Quilmes y localidades cercanas a sumarse a las actividades con entrada libre y gratuita.