Don Bosco: Un hombre desató la locura en su casa y amenazó a su pareja

Efectivos del Comando de Patrullas de Quilmes aprehendieron a un hombre de 43 años tras amenazar de muerte a su pareja con una cuchilla de cocina este lunes en Don Bosco. Los policías ingresaron al domicilio con la autorización de la víctima y redujeron al agresor luego de recibir una alerta al sistema de emergencias 911. La intervención policial ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle San Martín al 1900 durante una violenta discusión familiar.

La alerta telefónica movilizó a las patrullas que recorrían el cuadrante asignado por la seccional local. La mujer interceptó a los uniformados en la vía pública y relató el ataque que sufrió minutos antes dentro de la propiedad. El agresor tomó un arma blanca de la cocina y amedrentó a la víctima en el medio del conflicto.

La denunciante escapó de la finca para solicitar la asistencia de las fuerzas de seguridad. Los efectivos policiales secuestraron la cuchilla de cocina que la persona retenía en su poder durante el procedimiento de interceptación.

Las patrullas trasladaron a los involucrados por separado a la sede de la Comisaría Quilmes 10ª. El personal policial notificó los detalles del hecho a la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 del Departamento Judicial Quilmes.

El organismo judicial avaló las actuaciones del personal actuante y convalidó la aprehensión del imputado. La fiscalía dispuso el traslado inmediato del acusado a la sede judicial para tomarle declaración formal.