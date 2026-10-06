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Quilmes-Hudson-Berazategui

Donación de ropa para bebés y niños al Hospital Iriarte de Quilmes

Por Redacción

Integrantes del Rotary Club Ezpeleta entregaron una donación de ropa para bebés y niños al Hospital Iriarte de Quilmes este lunes 5 de octubre. Las voluntarias del grupo "Damas de Rosa" recibieron las prendas en el nosocomio local e iniciaron la distribución de los insumos en las áreas de Maternidad y Pediatría. La entidad solidarizó sus recursos para abastecer a las familias de bajos ingresos que asisten diariamente al centro médico del distrito.

Los representantes de la organización de Ezpeleta reafirmaron su labor comunitaria enfocada en la salud materno-infantil. La iniciativa local responde a uno de los programas prioritarios que impulsa la red institucional a nivel internacional.

Las autoridades de la entidad expresaron su compromiso con la mejora de las condiciones de vida de las madres y los niños de la zona. Las integrantes de la agrupación civil manifestaron su deseo de acompañar a los pacientes que enfrentan situaciones complejas durante las internaciones médicas.

El cuerpo de voluntarias "Damas de Rosa" asumió la tarea de clasificar los indumentarios recibidos dentro del establecimiento hospitalario. Las prendas llegarán directamente a los recién nacidos y a los pacientes pediátricos en los próximos días.

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