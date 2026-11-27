El Rotary Club Ezpeleta entregó alimentos no perecederos a la Fundación Hechos para el programa Quilmes Mi Casa mediante su Programa Solidario este viernes 27 de noviembre en Quilmes.

La donación beneficiará al programa Quilmes Mi Casa, que impulsa la Fundación Hechos en el distrito. La organización asiste a más de quinientas personas en situación de calle en Quilmes.

La fundación entrega viandas de comida caliente, ropa y artículos de higiene personal, junto con otros elementos de primera necesidad. Los integrantes del Rotary Club Ezpeleta destacaron el trabajo diario de la fundación.

Los referentes de la entidad rotaria remarcaron la necesidad de sostener la ayuda ante el aumento de personas en situación de calle en Quilmes.