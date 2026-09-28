Dos detenidos por robar patentes en Bernal

Agentes de la Policía de Quilmes aprehendieron a dos jóvenes que circulaban en una motocicleta Honda Wave blanca con chapas patente robadas durante la jornada de este domingo en Bernal. Los efectivos policiales concretaron el procedimiento de control en la esquina de la Avenida Dardo Rocha y Don Bosco tras notar la presencia sospechosa de ambos ocupantes. Los uniformados secuestraron dos juegos de dominios automotores junto a herramientas de desmonte e interceptaron a los sospechosos en el marco de una recorrida preventiva.

La requisa de rutina permitió a los miembros del personal motorizado hallar los elementos sustraídos entre las pertenencias del acompañante. El sujeto ocultaba dos pares de placas metálicas junto a una llave fija y un destornillador. Las fuerzas de seguridad identificaron al conductor mayor de edad como Damián C., de 19 años, mientras que su acompañante resultó ser un adolescente de 16 años.

Las patrullas trasladaron a los dos implicados a la sede de la Comisaría Quilmes Segunda para realizar las diligencias correspondientes. Los detectives del Gabinete Táctico Operativo cruzaron los datos registrales de los dominios incautados durante el procedimiento. La investigación determinó que las chapas pertenecían a una camioneta Dodge RAM Rampage y a un automóvil Volkswagen Tera.

Los agentes de la seccional contactaron a los dueños de ambos vehículos para informarlos sobre el hallazgo. Los damnificados confirmaron que habían dejado sus rodados estacionados en la vía pública y ratificaron el faltante de sus identificaciones.

La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 01 del Departamento Judicial de Quilmes tomó la intervención legal del caso. El organismo convalidó la aprehensión del adulto bajo la imputación del delito de hurto y dispuso su traslado a la sede judicial. El funcionario a cargo dispuso la restitución del menor a sus progenitores tras notificarlo formalmente de la instrucción de la causa.