Dos detenidos y un menor atrapado tras audaz persecución en Berazategui

Efectivos de la Policía arrestaron a dos personas de 28 y 33 años y demoraron a un menor de 14 años tras una intensa persecución realizada este martes 20 de octubre en Berazategui. Los agentes de seguridad detectaron el desplazamiento de la motocicleta robada en la intersección de las calles 33 y 161 luego del alerta emitido por el asalto cometido contra una víctima en la Avenida Mitre y calle 19. Las fuerzas policiales secuestraron el rodado sustraído y pusieron a los tres involucrados a disposición de las autoridades judiciales.

El hecho delictivo comenzó cuando dos hombres y una mujer interceptaron al propietario del vehículo en el cruce de la Avenida Mitre y la calle 19 para sustraerle la motocicleta. La alerta emitida al personal de la Unidad de Policía de Prevención Local movilizó a varios patrulleros de la zona.

Los uniformados iniciaron un patrullaje por los alrededores y visualizaron el rodado en la esquina de 33 y 161. Los sospechosos intentaron escapar a alta velocidad al percatarse de la presencia de las patrullas policiales.

Durante el seguimiento, el menor de 14 años descartó un objeto contundente en el cruce de 19 y 161. Pocos metros más adelante, en la intersección de 18 A y 162, el joven descendió del motovehículo en marcha y los efectivos concretaron su aprehensión inmediata.

El móvil policial continuó con la persecución del conductor y la acompañante hasta interceptar la marcha del rodado a las pocas calles. La Policía identificó a los ocupantes como Carolina Stefanía I. (33) y David Ezequiel P. (28) para efectuar su posterior detención y el secuestro formal del vehículo.

La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 02 de Berazategui tomó intervención en la causa. El magistrado dispuso la aprehensión formal de los dos adultos imputados y puso al menor de edad bajo la custodia de la Justicia Juvenil.