Dos ladrones en moto murieron tras una persecución policial y un brutal tiroteo

Efectivos policiales persiguieron a dos presuntos delincuentes a bordo de una motocicleta en Quilmes Oeste este miércoles por la noche, lo que provocó un intercambio de disparos y un violento impacto contra el portón de un comercio en la intersección de avenida La Plata y Necochea que causó la muerte instantánea de ambos ocupantes.

Los dos hombres circulaban a gran velocidad en el vehículo cuando la policía inició la persecución. Los uniformados dispararon contra la motocicleta durante el trayecto y los proyectiles alcanzaron a los sospechosos.

La motocicleta perdió el control tras los disparos y salió despedida junto con los dos ocupantes. El vehículo chocó violentamente contra el portón de un local comercial especializado en la venta de maderas y herrajes.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar del hecho y constataron el fallecimiento de ambos hombres como consecuencia del violento impacto. El suceso generó una gran conmoción entre los vecinos y transeúntes que circulaban por las inmediaciones de la zona.