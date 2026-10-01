Dos ladrones saltaron el paredón de una escuela y desataron una persecución en Solano

Agentes de la Patrulla Urbana y efectivos de la Policía de Quilmes aprehendieron a un joven de 23 años este martes en San Francisco Solano tras sorprenderlo cuando intentaba robar en la Escuela Secundaria Técnica N°3. El sospechoso saltó el paredón del colegio ubicado sobre la calle 843 entre 893 y 892 junto a un cómplice e intentó escapar a pie al notar la llegada de las patrullas municipales. Las fuerzas de seguridad alcanzaron al implicado tras una persecución de varias cuadras y secuestraron elementos de corte utilizados durante la maniobra delictiva.

El procedimiento comenzó a partir de un llamado al sistema de emergencias 911 que desplazó al personal policial para brindar apoyo a los agentes locales. Los dos involucrados advirtieron la presencia de los móviles municipales en la zona e iniciaron una rápida huida en distintas direcciones.

El acompañante del detenido consiguió escapar a través de la calle 891 y los efectivos mantienen las tareas de búsqueda para lograr su identificación. Los trabajadores de la Patrulla Urbana interceptaron y redujeron al otro sospechoso a pocas calles del establecimiento educativo.

El joven mostró una actitud hostil durante la aprehensión y agredió físicamente con un golpe de mano a una trabajadora municipal. Los agentes inmovilizaron al agresor en el suelo e inspeccionaron sus pertenencias en presencia de testigos. Los uniformados incautaron una pinza metálica de punta que el sujeto llevaba oculta entre sus prendas.

Las autoridades trasladaron al imputado a la sede de la Comisaría Quilmes 4ª para iniciar el trámite legal correspondiente. La Unidad Funcional de Instrucción N°6 del Departamento Judicial de Quilmes tomó la causa y caratuló el expediente como tentativa de hurto y resistencia a la autoridad.