Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Quilmes-Hudson-Berazategui

Dos penales polémicos salvan al Cervecero del descenso

Por Redacción

El equipo de Quilmes derrotó por dos a uno a San Martín de Tucumán en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes este sábado veinticuatro de octubre de dos mil veintiséis mediante dos goles de penal marcados por Aaron Spetale. El conjunto local aseguró la permanencia en la Primera Nacional a falta de una fecha para el cierre del torneo.

El director técnico Emanuel Tripodi dirigió al plantel local durante el encuentro correspondiente a la anteúltima fecha del campeonato de la segunda categoría del fútbol argentino. Los futbolistas cerveceros mostraron un mejor desempeño futbolístico frente a un rival que exhibió una floja actuación en el campo de juego.

El delantero Aaron Spetale ejecutó con éxito las dos penas máximas sancionadas por el árbitro Adrián Franklin. Las decisiones arbitrales generaron intensas polémicas entre los protagonistas y los simpatizantes visitantes, debido a que la segunda infracción cobrada despertó mayores cuestionamientos.

El pitazo final desató la alegría de los hinchas locales en las tribunas del estadio. La victoria disipó todos los fantasmas de la pérdida de categoría y otorgó la tranquilidad necesaria para encarar el compromiso final del torneo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?