Dos penales polémicos salvan al Cervecero del descenso

El equipo de Quilmes derrotó por dos a uno a San Martín de Tucumán en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes este sábado veinticuatro de octubre de dos mil veintiséis mediante dos goles de penal marcados por Aaron Spetale. El conjunto local aseguró la permanencia en la Primera Nacional a falta de una fecha para el cierre del torneo.

El director técnico Emanuel Tripodi dirigió al plantel local durante el encuentro correspondiente a la anteúltima fecha del campeonato de la segunda categoría del fútbol argentino. Los futbolistas cerveceros mostraron un mejor desempeño futbolístico frente a un rival que exhibió una floja actuación en el campo de juego.

El delantero Aaron Spetale ejecutó con éxito las dos penas máximas sancionadas por el árbitro Adrián Franklin. Las decisiones arbitrales generaron intensas polémicas entre los protagonistas y los simpatizantes visitantes, debido a que la segunda infracción cobrada despertó mayores cuestionamientos.

El pitazo final desató la alegría de los hinchas locales en las tribunas del estadio. La victoria disipó todos los fantasmas de la pérdida de categoría y otorgó la tranquilidad necesaria para encarar el compromiso final del torneo.