Dramático presente de Quilmes: se acerca al descenso tras otra derrota lapidaria

Quilmes cayó 1 a 0 ante Nueva Chicago en el Estadio República de Mataderos durante la tarde del lunes. El delantero Thiago Ocampo convirtió el único gol del partido a los nueve minutos del primer tiempo en este encuentro correspondiente a la vigesimoctava fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El conjunto quilmeño sumó su tercera caída consecutiva y quedó a solo cinco unidades de los puestos de descenso.

El equipo visitante comenzó el encuentro con intensidad y pisó el área rival al minuto de juego con un remate de Axel Batista. El Decano tomó la iniciativa con la posesión del balón, pero careció de profundidad para dañar a la defensa rival. El arquero Facundo Masuero contuvo sin problemas las aproximaciones del conjunto del Sur.

La apertura del marcador llegó tras una rápida jugada colectiva del Torito. Evelio Cardozo inició la acción, cedió el pase para Simón Pérez y este asistió a Thiago Ocampo. El atacante ejecutó un potente disparo cruzado y estampó el 1 a 0 definitivo a los nueve minutos de la etapa inicial. El elenco local generó más opciones para ampliar la ventaja durante ese tramo del partido, aunque no logró concretar sus chances.

El cuerpo técnico de la visita movió el banco de suplentes durante el complemento para revertir el resultado. Ramiro Martínez ingresó por Gonzalo Vega al inicio de la segunda parte. Martín Vallejos y Nicolás Colazo reemplazaron a Agustín Ortega y Thomas Ortega a los 19 minutos. Pio Bonacci entró por Facundo Yozwiak a los 29 minutos y Jano Coronel sustituyó a Lucas Romeo a los 38 minutos.

El conjunto de Mataderos también realizó variantes tácticas en la segunda mitad. Matías Bergara ingresó por Evelio Cardozo a los 16 minutos. Facundo Castro, Maximiliano Rogoski e Iván Antunes reemplazaron a Lucas Ambrogio, Mauro Pérez y Diego Arroyo a los 26 minutos. Román Zalazar entró en lugar de Thiago Ocampo a los 30 minutos del complemento.

La oportunidad más clara para la visita ocurrió sobre el cierre del partido. Axel Batista aprovechó un fallo en la salida del arquero rival y asistió a Jano Coronel a los 45 minutos del segundo tiempo. El delantero quedó mano a mano frente al arco desguarnecido, pero definió de forma desviada y envió el balón por encima del travesaño.

El árbitro Juan Pafundi amonestó a Lucas Romeo y Ariel Kippes en la visita, mientras que Thiago Ocampo y Dylan Gissi recibieron la tarjeta amarilla en el equipo local.

La derrota dejó al equipo quilmeño en la decimocuarta posición de la tabla con 32 puntos, a solo cinco unidades de Chacarita. El plantel profesional recibirá a San Martín de San Juan el próximo sábado en el Estadio Centenario. El Cervecero llegará con la urgencia de sumar los tres puntos para alejarse de la zona baja de la clasificación.