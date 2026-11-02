El Aeroclub Río de La Plata cumple 60 años  

El Aeroclub Río de la Plata propietario del aeródromo ubicado en Avenida Florencio Varela y calle 160, que desde junio de 2024 lleva el nombre Berazategui, Alas de Malvinas en homenaje a los veteranos de la guerra celebró sus 60 años.

El club recibió la visita protocolar del intendente Carlos Balor en las instalaciones del aeródromo ubicado en la localidad de Berazategui durante la mañana de este lunes para celebrar los sesenta años de trayectoria institucional mediante una recorrida oficial por los espacios de formación de pilotos.

El jefe comunal recorrió las distintas dependencias acompañado por los secretarios municipales de Obras Públicas, Cristian Ribeyrol, y de Economía, Santiago Castagno. La comitiva oficial visitó las aulas educativas, los dos talleres aeronáuticos especializados y el simulador de vuelo habilitado oficialmente por la Administración Nacional de Aviación Civil.

El punto central de la visita consistió en la presentación formal del nuevo avión Cessna incorporado a la flota institucional. La flamante aeronave cuenta con la matrícula especial ML denominada "Malvinas" para enriquecer el patrimonio del aeroclub y potenciar las prácticas de vuelo.

El presidente de la entidad, Marcos Cornejo Krebs, destacó la relevancia del aniversario y la presencia de los funcionarios locales. El dirigente expresó su satisfacción por mostrar las obras realizadas y la nueva incorporación tecnológica destinada a los socios y estudiantes de aviación.

La institución mantiene una presencia fundamental en el distrito desde su fundación oficial ocurrida el 30 de octubre de 1966. El aeroclub nuclea actualmente a más de trecientos socios y registra una flota compuesta por sesenta y cinco aviones distribuidos en hangares junto a siete helicópteros operativos.

La Escuela de Vuelo consolidó un rol formativo determinante en la región a lo largo de seis décadas de historia aeronáutica. El establecimiento educativo capacitó y tituló a más de seiscientos pilotos profesionales que desarrollaron sus actividades en el sector aerocomercial argentino.