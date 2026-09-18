El Cervecero buscará evitar que el Funebrero lo entierre en el fondo de la tabla

El director técnico Emanuel Trípodi no dio pistas sobre el equipo titular para el encuentro que se disputará el próximo domingo a las 15 horas en la cancha del Funebrero por la trigésima fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El choque entre el Cervecero y el conjunto de San Martín se jugará sin presencia de público por razones de seguridad. Juan Pablo Loustau será el árbitro principal del cotejo y la plataforma LPF Play transmitirá el evento en vivo.

La jornada de trabajo comenzó a las 16 horas con un acondicionamiento físico y ejercicios con pelota. El entrenador repartió pecheras entre sus dirigidos pero evitó la división habitual entre titulares y suplentes. Todos los futbolistas de la plantilla completaron la exigencia al mismo ritmo que sus compañeros.

La única excepción involucró a los juveniles Santiago Luna y Santino Rodríguez. Ambos futbolistas realizaron tareas físicas livianas a un costado del campo porque sumaron minutos el miércoles con el equipo de Reserva frente a Huracán.

El trabajo de la semana finalizará el sábado por la tarde en el estadio principal. La plantilla ensayará jugadas preparadas de pelota detenida y movimientos de fútbol reducidos. Emanuel Trípodi confirmará allí la alineación titular con una baja obligada. El mediocampista Facundo Yozwiak no podrá jugar este compromiso porque debe cumplir una jornada de suspensión tras la expulsión que sufrió frente a San Martín de San Juan.

Los futbolistas convocados merendarán en las instalaciones de la Villa Centenario tras el último ensayo. El grupo quedará concentrado en ese mismo predio hasta el momento de viajar al estadio de Chacarita Juniors.