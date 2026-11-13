El Cervecero echa a varios jugadores y define su futuro

La Comisión Directiva del club Quilmes concretó la rescisión anticipada de contratos de varios futbolistas y evaluó la continuidad del cuerpo técnico durante una reunión llevada a cabo el pasado jueves por la noche en las instalaciones de la institución ubicada en la ciudad de Quilmes.

La dirigencia cervecera avanzó en la depuración del plantel profesional con el propósito de ahorrar los salarios correspondientes al tramo final del año sin competencia oficial. Las autoridades anunciaron formalmente a través de las redes sociales del club la salida de Thomas Ortega, Martín Vallejos, Mauro Fernández, Gonzalo Marinelli y Agustín Bolívar, cuyos vínculos finalizaban el próximo 31 de diciembre.

La secretaría deportiva mantiene negociaciones pendientes para destrabar las salidas de Ariel Kippes y de Esteban Glellel, considerados los casos más complejos. Asimismo, la institución dialogará con Nicolás Colazo para rescindir su contrato vigente hasta diciembre de 2027 y buscará interrumpir el vínculo de Pío Bonacci mediante una cláusula de rescisión estipulada para el cierre de esta temporada.

En contrapartida, los dirigentes gestionan la continuidad de Joaquín Novillo a pesar de su cláusula de salida, mientras que las negociaciones por Ulises Vera se complicaron porque San Martín de Tucumán exige el uso de la opción de compra. Agustín Lavezzi continuaría solo mediante una reducción salarial y Aarón Spetale analiza ofertas provenientes del fútbol del exterior.

El armado del nuevo cuerpo técnico constituye otra de las prioridades institucionales de la dirigencia de cara al inicio de la pretemporada previsto para los próximos días. El entrenador interino Emanuel Trípodi manifestó su deseo de continuar en el cargo, pero los directivos priorizan evaluar a otros candidatos que actualmente disputan instancias decisivas del torneo.

El cuerpo técnico provisorio estará integrado por el preparador físico Fernando Pagés y el entrenador de arqueros Daniel Sciutti durante las primeras semanas de trabajo. La directiva también analiza la incorporación de un secretario técnico tras las reuniones preliminares con candidatos como Manuel Maddoni.

El futuro del coordinador de las Divisiones Juveniles, Sebastián Salomón, genera incertidumbre debido a que su desempeño no conformó a las autoridades del predio de Alsina y Lora. Los dirigentes estudian la ejecución de una cláusula para finalizar su contrato anticipadamente y posicionan a Javier Patalano como el candidato principal para reemplazarlo en el cargo.