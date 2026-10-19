El Cervecero quedó al borde del descenso y se juega la permanencia

Jugadores y cuerpo técnico del Quilmes Atlético Club enfrentan una crisis deportiva tras sufrir una dura derrota y ver la victoria de sus rivales directos en el campeonato. La caída del Cervecero redujo su ventaja a solo tres puntos de la zona de descenso, mientras restan disputarse seis unidades en las dos fechas finales del torneo de la Primera B Nacional.

El equipo quilmeño afronta dos compromisos determinantes para salvar la categoría. Las autoridades del plantel preparan el próximo partido del sábado como local ante San Martín de Tucumán. Posteriormente, el conjunto cerrará su participación como visitante frente a Gimnasia y Tiro de Salta.

La lucha por la permanencia involucra a varios clubes que pelean punto a punto para evitar la pérdida de categoría. Nueva Chicago y Chacarita comparten una situación crítica en la tabla de posiciones con idéntico puntaje. Los directivos de ambos clubes analizan un posible partido desempate reglamentario si los resultados se mantienen igualados al finalizar el calendario.

Patronato completa el grupo de equipos comprometidos en la zona baja de la tabla. El conjunto de Paraná aventaja por un punto a Nueva Chicago y Chacarita, y se ubica a dos unidades de Quilmes. El calendario exige a Patronato recibir a Agropecuario y visitar a Atlético de Rafaela en la última jornada.

La presión sobre el plantel cervecero aumentó significativamente tras los resultados del fin de semana. Los simpatizantes exigen una victoria inmediata para despejar los fantasmas del descenso y asegurar la continuidad en la categoría.