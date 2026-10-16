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Quilmes-Hudson-Berazategui

El Cervecero viaja a Rafaela por la hazaña histórica

Por Redacción

El plantel profesional de Quilmes enfrentará este viernes a partir de las 21 al conjunto de Atlético Rafaela en el estadio Nuevo Monumental por la fecha 34 de la Zona B de la Primera Nacional, tras concretar el viaje a la provincia de Santa Fe bajo la dirección técnica del cuerpo institucional.

El director técnico afrontará el compromiso con cinco bajas sensibles en su plantilla titular. Los futbolistas Ezequiel Lavezzi, Ulises Vera y Pío Bonnacci sufrieron distintas lesiones físicas, mientras que los jugadores Bolívar y Kippes purgan sus respectivas fechas de suspensión reglamentaria.

El entrenador diagramó un probable once inicial con Gonzalo Marinelli en el arco; Agustín Ortega, Santino Rodríguez, Lucas Romeo, Joaquín Novillo y Agustín Bindella en la defensa; Gonzalo Vega, Facundo Yozwiak o Juan Yangali junto a Juan Aimale en el mediocampo; Axel Batista como enlace; y Aarón Spetale en el ataque. La única incógnita táctica persiste en la zona central de la cancha con la posible inclusión de Yozwiak o Yangali.

La delegación completa de futbolistas citados incluye a Gonzalo Marinelli, Jano Coronel, Joaquín Canadell, Axel Batista, Agustín Bindella, Gabriel Vázquez, Thomas Ortega, Gonzalo Vega, Joaquín Novillo, Juan Yangali, Martín Vallejos, Juan Aimale, Lucas Romeo, Ramiro Martínez, Nicolás Colazo, Aarón Spetale, Agustín Ortega, Santino Rodríguez, Facundo Yozwiak y Mauro Fernández.

El juez Maximiliano Manduca impartirá justicia durante los noventa minutos reglamentarios. El cuerpo arbitral se completa con Javier Mihura como asistente número uno, Mariano Viale como asistente número dos y Guillermo González en el rol de cuarto árbitro.

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