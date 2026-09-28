El Cervecero volvió a triunfar de local y se aleja del descenso

Quilmes venció 2 a 0 a Güemes de Santiago del Estero mediante un disparo desde el punto penal y una jugada en el tiempo adicionado durante la tarde del sábado en el Estadio Centenario. El delantero Agustín Lavezzi ejecutó la pena máxima a los ocho minutos de la primera mitad tras una infracción dentro del área. El juvenil Gonzalo Vega convirtió el segundo tanto a los 45 minutos del complemento luego de un pase hacia atrás del atacante Pio Bonacci. Este triunfo correspondió a la fecha 31 de la Zona B de la Primera Nacional.

El conjunto dirigido de manera interina por Emanuel Trípodi asumió la iniciativa del juego desde el comienzo. El árbitro Gastón Monzón Brizuela sancionó penal a los siete minutos del primer tiempo por una mano del defensor Facundo Melillán tras un centro de Agustín Lavezzi. Lavezzi transformó la falta en gol un minuto más tarde con una definición precisa.

El elenco local generó varias aproximaciones para ampliar el marcador durante la etapa inicial. Ramiro Martínez ejecutó un remate por encima del travesaño. Axel Batista probó con un disparo desde fuera del área. Agustín Lavezzi conectó un cabezazo desviado y Aarón Spetale desperdició una oportunidad con un tiro flojo. La visita no logró inquietar la portería contraria en ese periodo.

El trámite del partido mantuvo la misma tónica en el inicio del segundo tiempo. El arquero Leandro Finochietto desvió un remate del mediocampista Ulises Vera a los ocho minutos del complemento. Axel Batista intentó otra vez con un disparo lejano que pasó cerca del poste. Agustín Ortega buscó el arco con un tiro de zurda a colocar. Aarón Spetale definió de primera a los 17 minutos tras una maniobra individual de Vera, pero el portero rival evitó la caída de su valla.

El cuerpo técnico local dispuso una serie de modificaciones para renovar las energías del plantel. Gonzalo Vega reemplazó a Agustín Lavezzi al comienzo del segundo tiempo. Mauro Fernández ingresó por Ulises Vera a los 30 minutos. Agustín Ortega sustituyó a Martín Vallejos a los 35 minutos. Juan Yangali y Pio Bonacci entraron por Agustín Bolívar y Aarón Spetale a los 40 minutos. Un sector de la platea manifestó su descontento con silbidos durante el ingreso de Bonacci.

El equipo visitante realizó sus variantes en la segunda parte para torcer la historia. Juan Sánchez Sotelo, Axel Pinto y Rodrigo Silisque ingresaron a los 10 minutos por Lucas Guiñazú, Iván Ortigoza y Gian Luca Pugliese. Santiago Farrera reemplazó a Santiago Sala a los 24 minutos. El juez sancionó con tarjeta amarilla a Lucas Guiñazú y Marcelo Benítez en la plantilla visitante.

La jugada decisiva ocurrió durante el tiempo añadido de la parte final. Pio Bonacci capturó un balón dentro del área y cedió la pelota hacia atrás. Gonzalo Vega conectó la pelota de primera para decretar el 2 a 0 definitivo.

Esta victoria ubicó a Quilmes en el decimosegundo puesto de la tabla de posiciones con 38 unidades. El equipo quedó a cinco puntos de Colegiales en la pelea por entrar al Torneo Reducido y extendió a ocho puntos la distancia con Chacarita en la lucha por evitar el descenso. El conjunto cervecero visitará a Tristán Suárez el próximo sábado por la tarde.