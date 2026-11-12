Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Quilmes-Hudson-Berazategui

El Concejo Deliberante de Quilmes entregará distinciones en el teatro

Por Redacción

El Concejo Deliberante de Quilmes realizará una sesión especial el próximo miércoles 18 de noviembre, a las 18, en el Teatro Municipal mediante una ceremonia oficial destinada a entregar galardones a personalidades destacadas del distrito.

El cuerpo legislativo local llevará a cabo este evento protocolar en el edificio cultural situado sobre la avenida Mitre 721, en el centro de la ciudad. Las autoridades legislativas trasladarán la actividad fuera del recinto habitual para cumplir con las normativas vigentes.

La convocatoria responde a lo establecido formalmente en el Decreto N° 672/2025. Los ediles aplicarán las disposiciones emitidas por la Comisión de Labor Legislativa para habilitar el espacio del teatro municipal.

Los legisladores entregarán distinciones institucionales a diversos vecinos y referentes locales en reconocimiento a su trayectoria. La comunidad quilmeña participará de esta jornada especial destinada a valorar el aporte de los ciudadanos destacados del distrito.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?