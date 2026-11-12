El Concejo Deliberante de Quilmes entregará distinciones en el teatro

El Concejo Deliberante de Quilmes realizará una sesión especial el próximo miércoles 18 de noviembre, a las 18, en el Teatro Municipal mediante una ceremonia oficial destinada a entregar galardones a personalidades destacadas del distrito.

El cuerpo legislativo local llevará a cabo este evento protocolar en el edificio cultural situado sobre la avenida Mitre 721, en el centro de la ciudad. Las autoridades legislativas trasladarán la actividad fuera del recinto habitual para cumplir con las normativas vigentes.

La convocatoria responde a lo establecido formalmente en el Decreto N° 672/2025. Los ediles aplicarán las disposiciones emitidas por la Comisión de Labor Legislativa para habilitar el espacio del teatro municipal.

Los legisladores entregarán distinciones institucionales a diversos vecinos y referentes locales en reconocimiento a su trayectoria. La comunidad quilmeña participará de esta jornada especial destinada a valorar el aporte de los ciudadanos destacados del distrito.