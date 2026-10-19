El Consejo Escolar de Quilmes cierra sus puertas toda la semana

Las autoridades del Consejo Escolar de Quilmes suspendieron la atención presencial al público desde el lunes 19 hasta el viernes 23 de octubre de 2026 debido al traslado institucional de sus dependencias administrativas. El organismo educativo oficializó la medida mediante un comunicado y frenó la recepción de trámites para los vecinos del distrito durante cinco jornadas consecutivas. La institución aclaró que el personal administrativo mantendrá habilitados únicamente los actos públicos destinados a la cobertura de suplencias docentes en la sede histórica.

La interrupción de los servicios responde a las complejas tareas logísticas exigidas por la mudanza del organismo. Los directivos planificaron el traslado para optimizar el funcionamiento de las oficinas encargadas de la gestión escolar local.

El Consejo Escolar ratificó la excepción para los docentes inscriptos en las listas oficiales. Las autoridades realizarán los actos públicos de suplencias el martes 20 y el jueves 22 de octubre a partir de las 9:30 en el edificio situado sobre la calle Presidente Perón 663, en Quilmes Centro.

Los aspirantes a cargos asistirán a las convocatorias de manera presencial y recibirán las designaciones habituales. El resto de las consultas generales continuarán interrumpidas hasta finalizar el acondicionamiento total del nuevo inmueble.

Los voceros institucionales todavía no informaron la ubicación exacta de la futura sede ni la fecha precisa de la reapertura. Los directivos solicitaron a la comunidad educativa consultar las redes oficiales para conocer las próximas novedades sobre la mudanza.