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Quilmes-Hudson-Berazategui

El Consejo Escolar de Quilmes mudó su sede y abre solo para insumos

Por Redacción

Las autoridades del Consejo Escolar de Quilmes comunicaron formalmente su nueva dirección este martes 21 de octubre de 2026 en la localidad de Quilmes Oeste tras concretar el traslado institucional.

El organismo oficial estableció su nueva dirección en la calle Presidente Perón número 1033. La institución dispuso la apertura exclusiva del área de Descentralizado para garantizar la entrega de insumos de limpieza destinados a las escuelas de la zona.

El personal administrativo fijó el horario matutino de 8 a 12 para la recepción de los referentes escolares en el nuevo edificio. Los directivos aclararon que la atención presencial permanece suspendida temporalmente para las demás dependencias del organismo.

La dirección del Consejo Escolar notificará próximamente la fecha de reinicio de las actividades generales a través de sus canales oficiales en las redes sociales. Los vecinos y docentes deben consultar las plataformas digitales antes de concurrir al establecimiento para evitar inconvenientes en sus trámites.

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