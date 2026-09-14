El Criollo metió un triunfazo clave y rompió la racha

Argentino de Quilmes derrotó 1 a 0 a Deportivo Merlo en el Estadio Dr. Isidoro Iriarte durante la tarde del domingo. El delantero Jeremías Kruger convirtió el único gol del partido mediante un cabezazo a los 27 minutos del segundo tiempo en este encuentro correspondiente a la trigésimo quinta fecha de la Primera B Metropolitana. El conjunto quilmeño cortó una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas en el debut del entrenador Marcos Flores y sumó tres puntos vitales para la tabla.

El cotejo presentó situaciones de peligro para ambos lados durante la etapa inicial. La oportunidad más clara del elenco local terminó con un remate en el travesaño y además el árbitro Leandro Fedele le anuló un tanto por posición adelantada. La apertura del marcador ocurrió en la segunda mitad mediante una jugada fortuita. Un saque de banda derivó en un centro al área rival, el balón picó sobre el césped y Jeremías Kruger conectó la pelota con la cabeza para desatar el festejo en la grada.

El conjunto visitante no mostró capacidad de respuesta tras el impacto del gol y sumó diez partidos sin conocer la victoria. Por su parte, la formación inicial de la visita contó con Figueroa, Figueredo, Valdez, Barrientos, Alfieri, Minicelli, Vallejo, Benítez, Sandoval, Da Rosa y Aguirre. En el banco de suplentes esperaron Higa, Velazco, Miguez, Busto, Cabrera, Hernández, Gugenheim, Páez y Linas.

El equipo quilmeño alineó desde el inicio a Nahuel Yzaurralde, Fernando Cosciuc, Román Barreto, Facundo Lando, Marcelo Vega, Enzo Zárate, Joel Martínez, Santiago Castaño, Juan Cruz Scarel, Elías Torancio y Nicolás Benavídez. El cuerpo técnico dispuso entre los relevos a Germán Cheppi, Axel Poza, Jeremías Kruger, Agustín Escudero, N. Sánchez, Lautaro Filosa, Gaitán, Martiniano Compagnucci y Leandro Guzmán.

El director técnico Marcos Flores dialogó tras el encuentro con el medio partidario "El Mate Tiene Banca" y valoró el desempeño de sus dirigidos. El entrenador destacó el mérito, la predisposición y el esfuerzo de los futbolistas para encarar el partido y los entrenamientos. Asimismo, el conductor táctico remarcó la importancia de generar ocasiones de gol para superar los malos momentos con trabajo y mentalidad.

La victoria posicionó a Argentino de Quilmes en el decimosexto puesto del torneo con 40 unidades y alejó al equipo a diez puntos del último clasificado al Torneo Reducido. La plantilla disputará su próximo compromiso contra Dock Sud en condición de visitante, donde intentará sostener la senda del triunfo.