El CUQ aplastó a Don Bosco

El Círculo Universitario de Quilmes venció 26 a 7 al club Don Bosco con un rendimiento contundente durante la tarde del sábado en su cancha de La Ribera. El equipo local consiguió una victoria histórica por la fecha 21 del torneo de Primera B de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Este triunfo le permitió al conjunto albinegro celebrar ante su clásico rival del distrito y afianzarse en el tramo final del campeonato.

El conjunto quilmeño construyó una ventaja clara desde el inicio del encuentro. La formación local sostuvo la intensidad defensiva a lo largo de todo el compromiso para anular las acciones ofensivas del rival. Por su parte, el equipo de Bernal intentó reaccionar durante el desarrollo del juego, pero apenas pudo descontar con un try convertido para sumar siete puntos en el marcador final.

El encuentro reunió a las comunidades de dos instituciones históricas con un fuerte arraigo en Quilmes y Bernal. La jornada deportiva volvió a poner en escena a uno de los cruces más tradicionales y convocantes de la disciplina en la región.

Con este resultado favorable, la escuadra de La Ribera acumuló un nuevo festejo en la etapa decisiva del certamen. El plantel profesional buscará mantener este envión victorioso en los compromisos restantes de la temporada.



