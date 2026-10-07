El evento gamer más esperado llega con sorpresas a La Bernalesa

La Universidad Nacional de Quilmes organizará una nueva edición de la Quilmes Game Fest con torneos, juegos de mesa y charlas el próximo sábado 10 de octubre en Bernal. Los organizadores desarrollarán la propuesta lúdica en el predio La Bernalesa con entrada libre y gratuita para todos los asistentes. La institución educativa reunirá a jugadores, desarrolladores y estudiantes locales a través de experiencias interactivas y presentaciones temáticas entre las 14 y las 19 horas.

El encuentro se desplegará bajo el lema impulsado por la organización para promover el encuentro presencial de la comunidad. Las actividades incluirán competencias de deportes electrónicos junto a la exhibición de títulos diseñados por la propia universidad.

El programa presentará la plataforma NODO para articular proyectos de desarrollo latinoamericanos en el ámbito local. El especialista Juan Linietsky brindará una conferencia sobre el funcionamiento de Godot como motor argentino de código abierto. La ambientación contará con puestos gastronómicos temáticos y la musicalización en vivo de DJ Impresto.

La docente Julieta Lombardelli destacó la importancia del festival para conectar a los aficionados con los creadores de contenido. La organizadora remarcó la necesidad de consolidar un espacio físico de intercambio para el sector informático del distrito.

El equipo de Mujeres de la Independencia Game Jam participará junto a representantes de Women In Games Argentina para abordar la perspectiva de género. La propuesta buscará revalorizar el rol de las mujeres históricas mediante herramientas educativas e interactivas.

El festival expondrá proyectos dedicados a temáticas de salud y geografía nacional como la celiaquía y el Mar Argentino. Los asistentes accederán a las instalaciones de la calle Martín Rodríguez 199 sin costo alguno durante toda la tarde.